Художник создал 700-метровый Коран – ФОТО

2017-05-05 11:12 | www.oxu.az | 2

Египетский художник-самоучка Саад Мохаммед рассчитывает установить рекорд благодаря созданному им рукописному Корану, длина которого составляет 700 метров.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, на создание 700-метрового Корана у мужчины ушло 3 года.

«Этот Коран длиной в 700 метров, конечно, это большое количество бумаги. Я сам финансировал этот проект в течение последних трёх лет, я обычный человек. У меня нет активов или чего-либо такого», - рассказал художник.

Мохаммед хочет представить воспроизведённую им священную книгу мусульман для включения в Книгу рекордов Гиннесса. Как отметили представители сборника мировых рекордов, на сегодняшний день существует другая номинация — самый большой печатный Коран, а вот рекордсмена для самой большой рукописной версии священной книги пока нет.

З.Г.

