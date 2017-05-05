Ирина Бокова: Ильхам Алиев внес весомый вклад в продвижение межкультурного диалога в мире

2017-05-05 11:15 | www.oxu.az | 2

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес весомый вклад в продвижение межкультурного диалога в мире».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова на церемонии открытия IV-го Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Она также поблагодарила Мехрибан Алиеву, как посла ИСЕСКО, за сохранение и пропаганду исламских традиций.

«Сегодня на фоне роста конфликтов и экстремизма в мире разрушаются мечети, церкви, исторические памятники. Под ударом находятся образование, свобода слова, растет ненависть к национальным меньшинствам, религиозная интолерантность», - заявил И.Бокова.

По ее словам, человечеству сегодня необходимо объединиться и идти путем человеческих ценностей и достоинства.

Гендиректор указала на использование мягкой силы образования и культуры для снижения роста экстремизма в мире.

«Необходимо давать толчок инновациям, мы должны научиться уважать мнения других и людей, которые различны друг от друга. Мы нуждаемся в политике, основанной на правах человека», - сказала И.Бокова, добавив, что распространением информации о вкладе ислама в мировую культуру можно предупредить исламский экстремизм.

A.C.

