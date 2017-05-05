Де Мистура считает переговоры в Астане полезными для процесса в Женеве

2017-05-05 13:03 | www.trend.az | 3

Присутствие представителей сирийского руководства и оппозиции в Астане положительно скажется на переговорах в Женеве, если договоренность будет соблюдаться, заявил специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью телеканалу "Скай ньюз арабия", передает РИА Новости.

"Две стороны, сирийское правительство и большая часть оппозиции, присутствовали, и это положительно повлияет на переговоры в Женеве, но при условии, что договоренность будет действовать. У нас было несколько перемирий, три, полагаю, за мой период, предполагаю, что у этого договора есть возможность быть успешным", — сказал де Мистура.

По мнению дипломата, переговоры в Астане являются реальной возможностью снизить эскалацию конфликта в Сирии.

"Переговоры были сложными, потому как были настоящими, а настоящими — потому что есть подписи. И даже присутствие наблюдателей, таких как Иордания и США, важно. И другие темы, такие как разминирование, пленные, пропавшие без вести и погибшие. Все движется в верном направлении, и существуют реальные попытки", — добавил спецпосланник.

Де Мистура также отметил, что готового политического решения сирийского кризиса нет, однако переговоры этому способствуют.

Представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и еще семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.