Эльмар Мамедъяров: Нельзя победить терроризм без сотрудничества

2017-05-05 13:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Нельзя победить терроризм без сотрудничества, считает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Моя страна пострадала от ужасного террора. Мы не сможем победить терроризм без сотрудничества", - сказал глава МИД на панельной сессии в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Министр отметил, война с терроризмом не должна становиться борьбой с различными религиями и культурами.

"Мы озабочены растущей в мире религиозной нетерпимостью. В Азербайджане мы придаем большое значение вопросам мультикультурализма и толерантности. Прошлый год был объявлен в Азербайджане годом мультикультурализма, а этот год - Годом исламской солидарности. Мультикультурализм и толерантность являются нашими древними традициями. Эти ценности объединяют и делают наше общество сильнее", - добавил глава МИД.

(Автор: Азад Гасанли)