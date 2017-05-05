Министр: «Летом Иран закупит у Азербайджана дополнительные объемы электроэнергии» - ЭКСКЛЮЗИВ

2017-05-05 13:22 | www.apa.az | 3

«Если летом в Иране возникнет спрос на дополнительные объемы электроэнергии, то согласно достигнутой договоренности Азербайджан удовлетворит его».

Об этом тегеранскому корреспонденту АПА сказал министр энергетики Ирана Хамид Читчиан. «Речь идет о 130 МВт электроэнергии. Для обмена электроэнергией создана необходимая инфраструктура».

Отметим, что линии электропередачи обеих стран были синхронизированы в августе 2016 года в ходе визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку.