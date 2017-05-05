Обнародованы суммарные активы банков Азербайджана

2017-05-05 11:18 | www.oxu.az | 2

Суммарные активы 32 банков Азербайджана на 31 марта 2017 года составляют 29 млрд 980,1 млн. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на данные Палаты по надзору над финансовыми рынками, обязательства банков на начало апреля 2017 года составляют 27 млрд 219,9 млн манатов, суммарная капитализация - 2 млрд 760,2 млн манатов.

Объем вкладов населения в банках на конец марта составил 6 889,2 млн манатов. За отчетный период количество банковских филиалов составило 561, отделений 137, ATM - 2 471 единиц. Персонал банковского сектора составляет 16 312 человек.

Число небанковских кредитных организаций в стране равно 145-ти, в том числе кредитных союзов – 97. Персонал небанковских кредитных организаций составляет 2 726 человек.

У.А.

