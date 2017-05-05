В Баку женщина устроила цепную аварию – ФОТО

2017-05-05 11:21 | www.oxu.az | 2

В Наримановском районе Баку произошла цепная авария.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, причиной аварии стало неcоблюдение водителем автомобиля марки Mercedes Эльнарой Мамедовой дистанции.

На проспекте Азадлыг водитель автомобиля марки «ВАЗ-3110» неожиданно нажал на педаль тормоза на красный цвет светофора. Следующий за ним водитель такси марки Daewoo Юсифов Ровшан также сумел вовремя нажать на педаль тормоза. Однако ехавшая в конце Э. Мамедова за рулем Mercedes столкнулась со стоящими впереди двумя автомобилями.

В результате аварии все три автомобиля пострадали.

По факту сотрудниками дорожно-транспортной полиции ведется расследование.

З.Г.

