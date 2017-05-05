Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие за рубежом

2017-05-05 13:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах, говорится в сообщении издания, распространенном в пятницу.

"Учитывая многочисленные обращения представителей крупных компаний и организаций, желающих издавать журнал Caspian Energy на языке стран, в которых они осуществляют деятельность, а также представлять в этих странах интересы Caspian European Club и Caspian American Club, руководством Caspian Energy принято решение о продаже долевого участия во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах в более чем 50 странах мира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продажи пройдут в три этапа.

"На первом этапе на продажу будут выставлены 80 процентов долевого участия в проектах Caspian Energy в России, Казахстане, Туркменистане и Иране, а также 50 процентов долевого участия в проектах в Украине и Турции. На втором этапе на продажу будет выставлено долевое участие в проектах странах ЕС. На третьем этапе на продажу будет выставлено долевое участие в проектах в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной и Южной Америки", - сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, совладельцы зарубежных офисов получат большие возможности и привилегии, которые позитивно отразятся на их дальнейшей деятельности в соответствующих странах и за их пределами.

"Зарубежные офисы будут осуществлять независимую деятельность, получат право издания журнала Caspian Energy, содержание которого может отличаться от основного издания, а также право проведения мероприятий под эгидой Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy, в том числе ежемесячные бизнес-форумы, круглые столы, тренинги, семинары и CEO-lunch, ежегодные Caspian Energy Forum и Caspian American Forum, а также церемонии вручения международных премий, и смогут интегрировать свою информацию в многочисленные интернет-проекты caspianenergy.media, caspianenergy.news, caspianenergy.info, caspianenergy.photo, caspianenergy.tv и т.д. При этом состав членов правления Caspian European Club и Caspian American Club за рубежом будет сформирован из руководителей компаний, представляющих разные сектора экономики в соответствующих странах", - сказал Алиев.

Он добавил, что "зарубежные офисы, однако должны будут придерживаться определенных стандартов, отраженных в лицензионном соглашении".