Азербайджанские бизнесмены намерены увеличить инвестиции в Турцию- AZPROMO

2017-05-05 13:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские предприниматели нацелены на увеличение инвестиций в Турцию, сказал в пятницу в ходе азербайджано-турецкого бизнес-форума глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

По его словам, в настоящее время Азербайджан является крупнейшим иностранным инвестором Турции. В свою очередь, в Азербайджане созданы все условия для увеличения инвестиций со стороны турецких предпринимателей.

Мамедов отметил, что для еще большего расширения торгово- экономических отношений между двумя странами, Турции необходимо ликвидировать таможенные пошлины на импорт азербайджанской продукции.

На сегодняшний день турецкие предприниматели инвестировали в экономику Азербайджана свыше девяти миллиардов долларов. В то же время, благодаря операциям азербайджанской госкомпании SOCAR, инвестиции Азербайджана в Турцию достигнут 17-20 миллиардов долларов.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в первом квартале 2017 года достиг почти 553 миллионов долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлись 308,7 миллиона долларов.



За год товарооборот между двумя странами вырос более чем вдвое. При этом за тот же период экспорт в Турцию вырос в 5,2 раза.

(Авторы: Орхан Гулузаде, Анвар Мамедов)

