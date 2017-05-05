Главное управление дорожной полиции сделало обращение в связи с Исламиадой

2017-05-05 13:34 | www.apa.az | 3

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к руководителям управлений, предприятий и организаций, расположенных в центре столицы, а также юридическим и физическим лицам, ведущим деятельность на территории, где будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили АПА в ГУПД, в обращении отмечается, что в связи с IV Играми исламской солидарности, которые пройдут в Баку на отдельных автомобильных дорогах и некоторых улицах нанесены желтые полосы (Специальные полосы), по которым с 5 по 25 мая движение автомобильного транспорта будет запрещено за исключением привлеченных к Играм автомобилей.

«В связи с этим для обеспечения удобного и беспрерывного движения транспорта в Баку ГУПД обратилось к руководителям управлений, предприятий и организаций, расположенных в центре столицы, а также юридическим и физическим лицам, ведущим деятельность на территории, где будет ограничено движение транспорта, с просьбой накануне мероприятия обеспечить парковку их транспорта только по краю проезжей части дорог. Лицам, у которых рядом с их рабочим местом нет таких стоянок, рекомендуется в эти дни воспользоваться общественным транспортом.



Доводим до внимания водителей, что автомобили, которые припаркованы в местах, где запрещены остановка и стоянка, а также припаркованные на обочине дорог транспортные средства, мешающие беспрерывному и удобдному движению, будут эвакуированы. Водители таких автомобилей будут привлечены к административной ответственности.



Главное управление государственной дорожной полиции во время проведения IV Игр исламской солидарности призывает участников транспортного движения серьезно отнестись к соблюдению ПДД», - говорится в обращении.