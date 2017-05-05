Конституционный суд: «В банковской сфере есть ряд противоречивых вопросов»

2017-05-05 14:04 | www.apa.az | 3

«В Конституционный суд в частности поступают обращения, связанные с правом на имущество, социальным, налоговым вопросами. Обращения охватывают все стороны правосудия. Сегодня большинство составляют обращения, связанные с имущественными вопросами».

Об этом АПА сообщил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

Он отметил, что в Конституционный суд поступают обращения, связанные с банковской сферой. «В связи с банковской сферой есть обращения как судов, так и омбудсмена. Сегодня в банковской сфере есть ряд противоречивых вопросов. Мы уже рассмотрели ряд дел и приняли решение. В настоящее время есть дела, находящиеся в производстве. Возможно, мы внесем ясность в эти вопросы».

Ф.Абдуллаев отметил, что в Конституционный суд по находящимся в его полномочиях вопросам могут обращаться все – юридические и физические лица. «Обращения продолжаются с января 2004 года. В последние годы количество обращений остается стабильным. Возможно, в их числе есть небольшой рост. Обращения проходят несколько этапов. Вначале они проверяются в аппарате Конституционного суда, те обращения, которые имеют к нам отношение, изучаются в палатах суда. В Конституционный суд могут поступать любые жалобы. В законе предусмотрено, что жалоба может быть подана в Конституционный суд после исчерпания всех средств защиты».