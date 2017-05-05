Китайский самолет – конкурент Boeing совершил первый полет

2017-05-05 11:25 | www.oxu.az | 2

Новый пассажирский самолет китайской разработки в пятницу выполнил свой первый полет.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на ВВС, по замыслу китайских производителей Comac C919 должен стать прямым конкурентом Boeing 737 и Airbus A320.

В случае успеха C919 станет первым китайским среднемагистральным самолётом, которому удастся выйти на мировой рынок авиаперевозок.

Самолет принадлежит государственной компании Comac, его начали разрабатывать еще в 2008 году, однако запуск несколько раз откладывался. Это узкофюзеляжный самолёт с одним центральным проходом в салоне, способный взять на борт до 168 пассажиров. Он будет летать на расстояние до пяти с половиной тысяч километров.

По данным китайских СМИ, стоимость самолета составит около 50 миллионов долларов - меньше половины цены Boeing 737 или Airbus A320. Самолет поднялся в воздух из международного аэропорта Шанхая. В этом городе расположена сборочная линия производственного центра компании. Сообщается, что предварительно заказано уже 500 самолетов для 23 авиакомпаний - как китайских, так и зарубежных.

Основным покупателем станет авиакомпания China Eastern Airlines.

Европейский регулятор безопасности полетов уже приступил к сертификации самолета - это ключевой этап, который позволит самолету выйти на международный рынок.

Б.Г.