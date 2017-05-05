Юрий Лобачев: Азербайджанский язык никогда не был для меня препятствием

2017-05-05 11:28 | www.oxu.az | 2

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении деятелям искусства премий президента Азербайджана. Среди них Юрий Лобачев – заслуженный артист республики, мастер сцены, ныне занимающийся административной работой в Государственном академическом театре оперы и балета. Назначая интервью корреспонденту Москва-Баку, Юрий Лобачев переспросил, на каком языке будет удобнее общаться, передает Oxu.Az.

- Поздравляем вас с премией президента Азербайджана. Что для вас значит эта награда?

- На самом деле, я уже не первый год ее получаю, и это меня еще больше радует. Горжусь, что вновь получил премию президента Азербайджана, и благодарю за это главу государства, наше правительство, директора Театра оперы и балета Акифа Меликова. Я пытаюсь оправдать оказанное мне доверие, ведь эта награда учреждена в целях повышения государственной заботы о деятелях культуры страны, создания более благоприятных условий для развития сценического искусства. Премия президента Азербайджана дается лишь избранным деятелям культуры, за их определенные заслуги перед страной.

- Ваши родители тоже родились в Азербайджане?

- Мама родом из Тульской области, там она закончила мединститут, а потом ее по направлению отправили в Азербайджан. А отец у меня, как говорится, «йерли», местный, родился в Хызинском районе.

- Вы ведь сами родились в Сумгайыте. Как получилось, что парень из промышленного города вдруг выбрал такое элитарное искусство как балет?

- У меня была цель чего-либо достичь в своей жизни. Мне было 9 лет, когда в моей жизни неожиданно появился балет. Моя одноклассница занималась балетом, и мне было немного смешно наблюдать за ее походкой. Ведь у балерин особая походка, их ни с кем не перепутаешь. И однажды она предложила пойти с ней на репетицию. «А вдруг тебе понравится», - сказала она. Но мой менталитет в молодости и не позволял подумать о том, что мужчина может одеть трико! Но ради прикола решил, дай пойду, посмотрю. И так меня привлекли эти танцы, движения! Я зажегся! И понял, что балет это мое призвание. Правда, пришлось все-таки одеть трико (смеется).

- Вы прекрасно владеете азербайджанским языком. Специально учили?

- Вовсе нет, я даже не помню тот момент, когда начал говорить на азербайджанском языке. Я вырос в Сумгайыте, мое детство прошло во дворе, где мы весь день гоняли с друзьями мяч. Я свободно общался с ними на азербайджанском языке, который никогда не был для меня препятствием.

На самом деле многие удивляются этому факту. К примеру, как-то позвонили на работу, я ответил на азербайджанском языке и в конце разговора у меня спрашивают, с кем говорят. А я отвечаю - меня зовут Юрий Лобачев. Долгая пауза и меня тихо переспрашивают - а вы русский? Говорю, а разве по голосу не заметно? (смеется). Или другой случай. Прилетаю из-за границы, выхожу из бакинского аэропорта, и тут подбегают таксисты. Называют мне невероятную цену за проезд и между собой перешучиваются, что иностранец, можно на нем заработать. Ну, тут я им ответил на азербайджанском языке, а они от неожиданности стояли, разинув рты. На самом деле, часто такие курьезные случаи бывают (смеется).

- Думаете на каком языке?

- Мне как-то задавали уже этот вопрос. Я тогда впервые осознал, что чаще всего думаю на азербайджанском языке. На самом деле, я патриот своей родины и считаю, что человек, рожденный в Азербайджане, должен знать язык своей страны. В нашей стране есть поговорка, что если ты рожден на этой земле, ешь хлеб этого народа, то обязан говорить на его языке.

A.C.

