Роман Георгия Пряхина «Хазарские сны» издан на азербайджанском языке

2017-05-05 13:13 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Переводческим центром при кабинете министров Азербайджана издан роман известного русского писателя, лауреата Всероссийской литературной премии им. Александра Грина, международной премии им. М.А.Шолохова и премии им. Валентина Катаева, академика Академии российской словесности Георгия Пряхина «Хазарские сны».

Как говорится в сообщении центра, распространенном в пятницу, в романе приводятся интересные параллели между легендарным Хазарским каганатом и современной Россией, сложные социальные противоречия, зависимость человеческой судьбы от объективных факторов, лишения и ощущение свободы, душевные желания, не совпадающие с реальностью, торжество воли, происходящие на фоне социальных, общественных и исторических событий.

Роман переведен на азербайджанский язык Этимадом Башкечидом.