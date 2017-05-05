Мехрибан Алиева встретилась с гендиректором ЮНЕСКО

2017-05-05 14:49 | www.apa.az | 2

В рамках проходящего в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с гендиректором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

Как сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана, в ходе встречи М. Алиева выразила удовлетворение в связи с участием И. Боковой в форуме, отметила актуальность обсуждаемых на нем вопросов.

Во время беседы было подчеркнуто, что между ЮНЕСКО и Азербайджаном установилось тесное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты, а также были обсуждены перспективы дальнейшего развития связей страны с организацией.