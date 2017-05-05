The Sun: Жан-Клод Юнкер пришел пьяным на саммит в Женеве

2017-05-05 14:53 | www.apa.az | 3

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пришел на саммит в Женеве в нетрезвом состоянии.

Как сообщает АПА со ссылкой на таблоид «The Sun», саммит был посвящен урегулированию кипрской проблемы: с 1974 года страна разделена на греческую и турецкую части.

Как пишет таблоид, политик постоянно врезался в людей и мебель. Кроме того, он очень развязно общался со своими помощниками.

Отметим, председателя Еврокомиссии не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. Два года назад в сети появился ролик, на котором он в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.