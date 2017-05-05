Гендиректор ИСЕСКО: Совет безопасности ООН не может выполнять свою работу

2017-05-05 11:32 | www.oxu.az | 2

Азербайджан является примером, моделью демократии, мира, межкультурного диалога.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман аль-Тувейджри на открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

Он поблагодарил президента Азербайджана за организацию форума.

Затронув тему существующих в мире конфликтов, Тувейджри отметил, что это следствие того, что «суперсилы не делают свою работу должным образом».

«Примером тому является и нагорно-карабахский конфликт, где оккупация длится уже более 20 лет. Тоже наблюдаем и в Палестине, Сирии, Ливии, Сомали, Афганистане. Везде войны, убийства, разрушения», - заявил гендиректор ИСЕСКО, ответив, что причиной тому - неэффективная деятельность Совета безопасности ООН.

«Сейчас не время для мягкой работы, а время действовать», - заявил он.

Н.О.

