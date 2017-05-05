Певец Рома Зверь отсудил у кинокомпаний 1 миллион рублей

2017-05-05 11:35 | www.oxu.az | 2

Апелляционный суд Москвы постановил взыскать миллион рублей с двух кинокомпаний в пользу музыканта Романа Билыка, известного как Рома Зверь, за незаконное использование его песни «Южная ночь».

Претензии певца к «Централ Партнершип» и «Лунапарку» были удовлетворены частично - музыкант требовал за появление композиции в трейлере комедии «Выпускной» режиссера Всеволода Бродского 1,5 миллиона, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА-Новости.

Иск лидера группы «Звери» рассматривался повторно — в марте суд по интеллектуальным правам отменил постановление о взыскании денег с компаний и направил дело на новое слушание.

Судебная тяжба между Билыком и киностудиями продолжалась с декабря 2015 года. Музыкант утверждал, что в рекламе «Выпускного» песня появилась без его разрешения. В ноябре 2016-го суд частично удовлетворил иск певца к ответчикам.

Роман Билык — лидер российской поп-рок-группы «Звери», в которой он выступает под псевдонимом Рома Зверь. Коллектив был создан в 2001 году. «Звери» выпустили такие хиты, как «Все, что тебя касается», «Напитки покрепче», «Для тебя» и «Районы-кварталы».

A.C.

