Президент Ильхам Алиев: Форум по межкультурному диалогу стал глобальным международным мероприятием (версия 5)

2017-05-05 13:27 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Инициатива по организации Всемирного форума по межкультурному диалогу была предложена шесть лет назад, и он впервые был проведен в Баку, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии в пятницу в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

«С тех пор форум превратился в глобальное международное мероприятие, которое занимается решением одного из самых важных вопросов глобальной повестки дня – вопроса межкультурного диалога», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что важность каждого международного мероприятия, форума, оценивается не только по тому, какие темы на нем обсуждаются, но и по тому, кто принимает в нем участие.

«Мы очень рады, что сегодня в форуме принимают участие более 800 гостей, представляющих более 120 стран. Это, в первую очередь, демонстрирует важность форума и обсуждений, которые будут проведены сегодня и завтра. Мы гордимся тем, что число партнеров форума и структур, которые принимают участие в его организации, также растет», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что правительство Азербайджана организует этот форум в партнерстве с ЮНЕСКО, Альянсом цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Советом Европы и Всемирной туристской организацией.

«Уверен, что дискуссии и обмен мнениями в ходе форума будут способствовать развитию межкультурного диалога», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что Азербайджан на протяжении веков был местом встречи различных цивилизаций и культур.

«Наша география, наша история и развитие в Азербайджане демонстрируют, что межкультурный диалог является одним из важнейших вопросов», - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что без такого диалога мир был бы гораздо опаснее.

По его словам, история, традиции и география Азербайджана фактически диктовали, что страна может и должна быть местом, где встречаются цивилизации.

Глава государства отметил, что на протяжении столетий люди в Азербайджане жили в условиях многообразия.

"Мультикультурализм, этническое и религиозное многообразие - это наша история и сегодняшняя реальность, и мы этим гордимся. Сегодня Азербайджан является мультиэтнической, многоконфессиональной страной и представители всех этнических групп и религий живут здесь в мире и согласии», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что исторические памятники страны также наглядно демонстрируют культурное разнообразие Азербайджана и его древнюю историю.

Президент Ильхам Алиев проинформировал участников форума о том, что в одном из древних городов Азербайджана – Шамахы - находится одна из самых старых мечетей в мире, построенная в 743 году, и Азербайджан этим гордится.

Глава государства также напомнил, что в другом древнем городе Азербайджана - Шеки, находится одна из старейших церквей - церковь древнего государства Кавказской Албании. Кроме того, в Баку есть Храм огня, относящийся к зороастрийской религии, который также демонстрирует культурное и религиозное многообразие Азербайджана, сказал Президент Азербайджана.

Сегодня мечети, церкви, синагоги, которые существуют в Азербайджане, защищаются государством, и строительство многих из них было профинансировано государством, подчеркнул Президент Азербайджана.

"Это демонстрирует нашу историю, а также нашу политику», - добавил Президент Ильхам Алиев.

Он добавил, что мультикультурализм является государственной политикой Азербайджана, и в то же время это образ жизни в стране.

"Хотя слово "мультикультурализм" является относительно новым, а порой и труднопроизносимым, в нашей стране идеи мультикультурализма существовали всегда. Независимо от периода истории, независимо от политической системы в Азербайджане, наши люди всегда были активными защитниками и пропагандистами мультикультурализма, как внутри Азербайджана, так и за пределами наших границ", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев отметил, что мотивом принятия решения по организации форума, который будет заниматься межкультурным диалогом, принятого в 2011 году, были история и реалии Азербайджана, а также желание создать широкий формат для решения этих вопросов.

«Сегодня нам нужно сделать это, возможно, даже больше, чем когда-либо, прежде всего, по причине того, что, к сожалению, некоторые тенденции в мире порой ведут не к межкультурному диалогу, а к отчуждению. Мы регулярно видим, что в разных частях мира из-за непонимания между представителями разных религий и этнических групп возникают конфликты и гражданские войны», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что политика мультикультурализма Азербайджана полностью поддерживается народом страны, добавив, что 2016 год был объявлен в стране "Годом мультикультурализма", а 2017-й - "Годом исламской солидарности".

«Сочетание этих двух событий - важные элементы повседневной жизни Азербайджана. Это, прежде всего, демонстрирует статус нашего общества, нашу государственную политику, а также приводит к большему пониманию в регионе», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что Азербайджан провел несколько важных международных мероприятий, посвященных, в частности, этому вопросу.

«Азербайджан уже пять раз проводил Международный гуманитарный форум, несколько лет назад мы организовали Всемирный саммит религиозных лидеров. В прошлом году в Баку был очень успешно проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций, и, конечно же, уже в четвертый раз мы cобрались для обсуждения вопросов межкультурного диалога», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства отметил, что эти мероприятия помогают находить способы снижения напряженности, уменьшения рисков и улучшения взаимопонимания между народами и религиями.

«Я думаю, что история Азербайджана и его сегодняшнее развитие - хорошие примеры того, что можно добиться успеха», - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, существуют различные взгляды на мультикультурализм. «Порой мы слышим от разных общественных деятелей, политиков, руководителей стран разные скептические мысли по поводу мультикультурализма. Я думаю, что если мы объединим наши усилия, а сегодня представители абсолютного большинства международного сообщества находятся здесь, мы сможем продемонстрировать и доказать, что мультикультурализм жив», - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что альтернативой мультикультурализму являются ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, расизм и дискриминация.

Глава государства отметил, что мультикультурализм не просто является тенденцией, это единственный способ показать, как сделать мир более безопасным. «И я думаю, что ваше присутствие на этом форуме и темы обсуждений ясно демонстрируют нашу общую волю, нашу политику и наш подход к продвижению этих ценностей», - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев проинформировал гостей форума о том, что в 2008 году страна инициировала очень важный процесс, позже получивший название «Бакинского процесса», который сейчас высоко ценится международным сообществом.

По словам главы государства, эта инициатива подкреплена тем фактом, что Азербайджан является одной из очень немногих стран, которые одновременно являются членами, как Организации исламского сотрудничества, так и Совета Европы. Он напомнил, что на встречу министров культуры Совета Европы, которая состоялась в Баку, Азербайджан пригласил их коллег из Организации исламского сотрудничества.

«Впервые представители более чем 100 стран собрались вместе для решения важных вопросов межкультурных отношений», - сказал Президент Ильхам Алиев, добавив, что в 2009 году в Баку прошла встреча министров культуры Организации исламского сотрудничества, на которую были приглашены их коллеги из Совета Европы.

«Эта инициатива и формат были впоследствии названы «Бакинским процессом». И мы гордимся этим, в первую очередь, в связи с тем, что это была наша инициатива, а во-вторых, потому что Баку заслуживает быть центром межкультурного диалога», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в следующем году будет отмечаться 10-летие Бакинского процесса.

Правительство Азербайджана и Альянс цивилизаций ООН выступили с инициативой о создании награды "Бакинского процесса" за лидерство в культурном диалоге, которая будет вручаться тем, кто играет очень активную роль в продвижении диалога культур и цивилизаций, сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства также добавил, что еще одной важной инициативой, выдвинутой Азербайджаном, стала организация в Баку Европейских игр.

Новость обновляется