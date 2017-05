Стало известно имя стилиста представительницы Азербайджана на "Евровидении-2017" (ФОТО/ВИДЕО)

2017-05-05 13:31 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Над образами команды представительницы Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2017" Дианы Гаджиевой (сценический псевдоним Dihaj) будет работать известный стилист Анар Агакишиев, сообщает Trend Life.

"Завтра утром вылетаю в Киев. Представители Азербайджана всегда достойно выступали на конкурсе "Евровидение", а в 2011 году стали победителями. Верю, что и Диана Гаджиева добьется успеха", - сказал Trend Life Анар Агакишиев.

На конкурсе Диана Гаджиева выступит с песней Skeletons. Авторы конкурсной песни Skeletons - композитор и продюсер Иса Меликов и Сандра Бьюрман. Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы - 9 и 11 мая.

Dihaj выступит в первом полуфинале конкурса.

(Автор: Джани Бабаева)