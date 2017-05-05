В США семья мальчика, погибшего в аквапарке, получит 20 миллионов долларов

2017-05-05 11:41 | www.oxu.az | 2

Семья мальчика, погибшего на самой высокой горке мира в аквапарке Канзас-сити в 2016 году, получит выплату в размере почти 20 миллионов долларов, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Kansas City Star.

Инцидент произошел в августе прошлого года в аквапарке Schlitterbahn Water Park. Десятилетний мальчик спустился по водяной горке высотой 51 метр, получил травму шеи и скончался.

По данным издания, семья погибшего мальчика получит в общей сложности 19,7 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что после инцидента руководство аквапарка города Канзас-сити приняло решение снести самую высокую горку в мире.

Б.Г.