Баку выступает в роли катализатора позитивных мировых процессов - ФАО

2017-05-05 13:35 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Диалог - единственный способ решения глобальных проблем, которые волнуют человечество, сказал в пятницу Trend директор кабинета генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН Марио Любеткин в кулуарах IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

«Межцивилизационные конфликты должны решаться посредством диалога, так как военные методы решения, не являются выходом. В рамках форума, собрались разные люди из разных стран с разным подходом к решению вопросов. Каждый участник форума специалист в своей области и может предложить лучшее видение решения проблемы», - сказал Любеткин.

Он отметил, что Азербайджан один из активных и динамичных членов мирового сообщества.

«Вы проводите форумы, большие мероприятия, и Баку выступает в роли катализатора позитивных мировых процессов», - добавил Любеткин.

По предложению азербайджанской стороны в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который продолжится до 6 мая, впервые пройдут заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

На форуме будут проведены сессии и мероприятия, которые охватят темы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Анаханум Хидаятова)