Объявлен набор на бесплатные курсы АССА в рамках проекта “100 Uğurlu Imza”

2017-05-05 13:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Учебный центр министерства по налогам Азербайджана и Imza Group объявляют набор на бесплатные курсы АССА в рамках совместного проекта “100 Uğurlu Imza”.

Разностороннее развитие экономики Азербайджана, в том числе малого и среднего предпринимательства, а также повышение транспарентности диктует необходимость в формировании молодых, квалифицированных специалистов в области финансов и бухгалтерии.

АССА - это программа, признанная на мировом уровне, рекомендованная ООН и Всемирным банком, как основа для глобальной квалификации в сфере финансов и бухгалтерии. АССА также признан крупнейшими корпорациями и аудиторскими фирмами, что обеспечивает гибкий выбор путей карьерного развития в любом секторе бизнеса.

Cовместный проект ставит перед собой задачу вдохновить и мотивировать 100 молодых и талантливых людей на получение международной квалификации.

Участники программы, успешно сдавшие экзамены и прошедшие сертификацию, приобретут конкурентное преимущество в глазах работодателей.

Дорога к получению АССА - это долгий и тяжелый путь длиною в 14 экзаменов, средней продолжительностью 3-4 года. Сегодня многие талантливые, молодые люди отказываются от мечты получить эту квалификацию, так как это достаточно дорогостоящий процесс.

“100 Uğurlu Imza” дает шанс каждому, кто сегодня видит свое развитие в Азербайджане и связывает свое профессиональное будущее с нашей страной.

В рамках программы предполагаются встречи с руководителями ведущих предприятий в формате мастер-классов, а также дополнительные занятия для формирования всестороннего развития кандидатов.

Для проекта будут отобраны 100 лучших представителей молодежи, занятия будут проводиться инструкторами в современных учебных центрах Imza Group. По окончанию тренинга будет проведен экзамен в Учебном центре министерства по налогам.

Мы надеемся, что “100 Uğurlu Imza” станет платформой, где молодые, талантливые люди смогут получать новые знания, встречаться с будущими работодателями, осуществлять совместные проекты, формируя таким образом новое бизнес-сообщество.

Для регистрации достаточно заполнить форму заявки и отправить резюме.

Форма заявки:

AZ: https://goo.gl/forms/FbKmxUpvK2GKiP753

ENG: https://goo.gl/forms/NI6wmyQX7GdtVtdF3

РУС: https://goo.gl/forms/BzWMQD9LuN8A5H0L2

Резюме с пометкой “100 ugurlu imza” в теме необходимо выслать на office@imzagroup.az и pervin.alekperova@imzagroup.az.

Для дополнительной информацией просьба обращаться по следующим контактам: +994123100908, +994702704692 Парвин Алекперова, +994702494692 Нигяр Сариева.

Крайний срок подачи заявок - 5 июня 2017 года.