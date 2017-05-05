В Турции задержан убийца азербайджанца

2017-05-05 11:52 | www.oxu.az | 2

В стамбульском районе Бахчелиэвлер задержан мужчина, убивший одного и ранивший еще пятерых человек.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на Milliyet.

Сотрудники управления безопасности района смогли обезоружить вооруженного преступника, который, поссорившись с сестрой, вышел на улицу и стал стрелять по прохожим.

Инцидент произошел 13 апреля, когда преступник застрелил одного гражданина Азербайджана и ранил пятерых граждан Турции.

В ходе расследования было установлено, что убийца замешан в семи грабежах, в шести случаях нанесения ранений, в хранении оружия и других преступлениях.

Н.О.