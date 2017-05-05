В Красном кресте прокомментировали информацию об обстреле сотрудников армянами

2017-05-05 11:55 | www.oxu.az | 3



В Международном комитете красного креста прокомментировали информацию об обстреле сотрудников и автомобиля структуры армянами.

Как сообщила Oxu.Az глава пресс-службы представительства Красного креста в Азербайджане Илаха Гусейнова, Международный комитет Красного креста реализует различные гуманитарные проекты в зоне нагорно-карабахского конфликта для поддержки гражданского населения, проживающего вблизи линии фронта и азербайджано-армянской границы:

«Мы регулярно посещаем эти общины и ведем работу по обе стороны линии фронта. Международный комитет Красного креста вместе с местными органами реализует проекты, одним из которых является проект по восстановлению артезианских колодцев в селе Ахмедагали Агдамского района. Что касается информации медиа, то мы подтверждаем, что 4 мая наши сотрудники были там. Но нет никаких признаков или оснований, подтверждающих, что сотрудники или транспортные средства Международного комитета Красного креста были целью».

Напомним, что 4 мая в Агдамском районе армяне обстреляли жителей, проводивших ремонтно-восстановительные работы на субартезианских колодцах. На месте происшествия были и сотрудники Красного креста. В результате нарушения армянами режима прекращения огня никто не пострадал, но технике и установкам был нанесен серьезный ущерб.

Н.О.

