НАТО пытается расширить сотрудничество с Азербайджаном - Уильям Лахью

2017-05-05 17:15 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - НАТО пытается расширить сотрудничество с Азербайджаном, сказал Trend в пятницу в Баку руководитель связного офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью.

"Мы будем расширять наше сотрудничество в области общественной дипломатии, предоставляя информацию о НАТО для гражданского общества Азербайджана", - сказал Лахью.

По его словам, у Азербайджана по-прежнему насчитывается 96 офицеров, которые поддерживают миссию НАТО в Афганистане, и девять операторов, которые работают в штаб-квартире альянса.

Сотрудничество Азербайджана с НАТО осуществляется в рамках программы "Партнерство во имя мира". Ранее альянс утвердил документ по работе индивидуального плана действий в рамках партнерства на период с 2017 по 2019 год.

В 2017 году НАТО продолжит работу с Азербайджаном по очистке территорий от мин и неразорвавшихся снарядов в рамках программы «Джейранчель».

(Автор: Анаханум Хидаятова)