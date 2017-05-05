Saxo Bank: Товарные валюты падают вместе с ценами на нефть

2017-05-05 17:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Масштабное падение цен на нефть привело к коррекции во всем сырьевом сегменте, а также обусловило снижение товарных валют. В лидерах роста оказались валюты Б3, где евро активно растет в ожидании уверенной победы Макрона во втором туре президентских выборов во Франции, сказал Trend в пятницу главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, за последние пару дней падение цен на нефть ускорилось, поскольку Brent пробил ключевую поддержку 50 долларов за баррель. NOK и CAD – главные жертвы этой динамики среди валют Б10, однако в развивающемся сегменте некоторые валюты также пострадали.

"Рубль наконец-то вернулся с небес на землю и вспомнил про неожиданное снижение ставки Центробанком России на 50 базисных пунктов на прошлой неделе", - сказал эксперт.

Харди отметил, что другие сырьевые активы, такие как железная руда, тоже дешевеют. Это привело к падению AUD, несмотря на оптимистичные прогнозы Резервного банка Австралии по экономике и стабильные ставки.

"Падение цен на нефть обусловлено целым рядом факторов, однако весь товарно-сырьевой комплекс снижается на фоне обеспокоенности вокруг охлаждения китайской экономики", - сказал Харди.

По его словам, в США палата представителей приняла новый законопроект о реформе здравоохранения, однако рынок на эту новость не отреагировал, поскольку проекту закона теперь придется пройти испытание в Сенате, при этом новая программа делает уязвимыми людей с низким уровнем дохода или слабым здоровьем.

"Обычно я не высказывают свое мнение по политическим вопросам, однако дебаты в США по этому вопросу – просто комедия, ни одна из политических сторон в Конгрессе не говорит о реальной проблеме: существующая программа Обамакэр покрывает всех, но при этом влечет за собой галопирующие и неподъемные расходы. Решение, предложенное республиканцами, является регрессивным и возвращает нас к вопросу о справедливости. Найти решение будет непросто", - сказал Харди.

EUR/USD

EUR/USD зафиксировался выше 200-дневной скользящей средней и подошел к психологически значимой области 1,1000. Рост единой валюты может быть обусловлен коррекцией спекулятивных стратегий carry, а также устранением немедленной экзистенциональной угрозы для Европы, связанной с выборами во Франции.

"Мы полагаем, что выборы во Франции в эти выходные не преподнесут сюрпризов, разве что разница между Макрон и Ле Пен будет не 20 а 25 пунктов. Есть ли у евро дальнейший потенциал для роста при том, что спред по ставкам в США и Европе сильно не сужается? Еще один источник роста для евро – это сужение периферийных спредов в ЕС", - сказал Харди

Обзор валют Б10

USD – Доллар со вчерашнего вечера остается аутсайдером среди валют Б3. Голосование по законопроекту о здравоохранении не смогло вызвать сильной ответной реакции, в то время как на рынке все больше усиливается обеспокоенность замедлением экономики США – обратите внимание на автопром. Интересно, удастся ли сегодняшнему отчету по рынку труда США расшевелить рынки в преддверии воскресных выборов во Франции, если результаты отчета не преподнесут никаких больших сюрпризов.

EUR – Как мы уже писали выше, отчасти своим укреплением евро может быть обязан ликвидации спекулятивных позиций carry из-за снижения на сырьевом рынке в ожидании победы Макрона, однако все покажет ценовая динамика в начале следующей недели.

GBP – Ралли фунта не получило никакого развития, поскольку все внимание трейдеров обращено сейчас на евро. В этой связи нам потребуется проверка его статуса в начале новой недели, после того, как пройдут выборы во Франции. Тем временем новости из Британии демонстрируют сильные политические позиции премьер-министра Мэй внутри страны по мере развития процесса «Брекзита».

CHF – EURCHF обживается в новом, проходящем на более высоких уровнях, диапазоне. В начале следующей недели трейдерам предстоит ответить на вопрос, обусловит ли победа Макрона дальнейшие продажи CHF. Что касается фундаментальных показателей, первый отчет мы получим 15 мая, когда ШНБ опубликует еженедельные данные по вкладам до востребования.

AUD – AUD снижается по всему спектру рынка на фоне ослабления в сырьевом секторе, в частности – резкого обвала цен на железную руду. Впрочем, РБА демонстрирует оптимистичный настрой в отношении экономики, оказывая поддержку ожиданиям по ставке, поэтому для того чтобы AUD продолжил снижаться дальше, потребуется устойчивый поток негативных новостей на тему Китая/сырья/рисков.

(Автор: Максим Цурков)