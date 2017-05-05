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Batman'da yakalanan 4 terörist tutuklandı

2017-05-05 15:35 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 teröristin tutuklandığı bildirildi.

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 terörist tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan teröristlerin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, operasyonda ele geçirilen tabancaya el konulduğu aktarılarak, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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