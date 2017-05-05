Ильхам Алиев: «Форум межкультурного диалога превратился уже в глобальное событие»

2017-05-05 16:31 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

Как сообщает АПА, на встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и ЮНЕСКО успешно развивается, в этом контексте высоко оценено значение IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, завоевавшего большой авторитет в мире.

Выразив удовлетворение тем, что ЮНЕСКО придает большое значение Форуму, Президент Ильхам Алиев отметил, что интерес к Всемирному форуму по межкультурному диалогу с каждым годом растет, и это мероприятие превратилось уже в глобальное событие.

Ирина Бокова выразила удовлетворение тем, что ЮНЕСКО является одним из основных партнеров данного Форума. Она отметила, что ЮНЕСКО, придающая большое значение этому престижному мероприятию, представляет на Форуме 15 различных проектов. «ЮНЕСКО высоко ценит позицию Азербайджана, обладающего большим авторитетом в регионе, его дружеские и добрые отношения со всеми соседними странами», - сказала Ирина Бокова.

Передав главе государства Ильхаму Алиеву и первой леди Мехрибан Алиевой поздравления с большим успехом, завоеванным Форумом, генеральный директор ЮНЕСКО подчеркнула, что Баку признан в мире как пространство межкультурного диалога.