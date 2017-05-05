Азербайджан представил ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в апреле

2017-05-05 16:32 | www.apa.az | 4

В соответствии с Венским соглашением по сокращению производства нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в апреле.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве энергетики, суточный объем добычи нефти в апреле в Азербайджане составил 781,1 тыс. баррелей, из которых 726,8 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 54,3 тыс. баррелей – на конденсат. Суточный объем экспорта из Азербайджана в апреле текущего года составил 601,6 тыс. баррелей нефти, 54,3 тыс. баррелей конденсата и 19 тыс. баррелей нефтепродуктов. Таким образом, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 35 тыс. баррелей в сутки.

Среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане с учетом договоренностей с ОПЕК в январе 2017 года составил 793,9 тыс. баррелей, в феврале - 776,4 тыс. баррелей, в марте - 733,3 тыс. баррелей нефти.

Напомним, что в конце прошлого года не входящие в ОПЕК 11 стран на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тыс. баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года с возможностью его продления. Сокращение добычи для стран ОПЕК составит порядка 1,2 млн. баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн. баррелей в сутки. Принятие решения по соглашению ожидается на 172-м заседании совета министров ОПЕК 25 мая в Вене.