В Киеве срочно переснимают клип для «Евровидения» – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-05 11:58 | www.oxu.az | 3

На Крещатике проходит срочная съемка нового клипа для «Евровидения-2017», передает Oxu.Az со ссылкой на ФАН.

Продюсер Андрей Никитин под крики «Горько!» разбил в кадре тарелку с символом конкурса. Осколки бросились подбирать члены съемочной группы. Также в клипе будут выпускать голубей в кадре и использовать прочие банальные сцены.

Андрей Данилко в образе Верки Сердючки является главным героем клипа, для съемок которого привлекли несколько десятков девушек, нарядив их в вышиванки и короткие юбочки. Девушки профессионально улыбаются при виде любой камеры и принимают соблазнительные позы.

«Украинские женщины – наша гордость, наша валюта!», - одобрительно заметил один из режиссеров в ходе съемки клипа, которая проходила прямо среди толпы прохожих.

Участники съемок рассказали, что новый клип будет транслироваться вместо старого, где использовались виды российского Крыма. А всего к началу конкурса будет снято несколько клипов, где будет «воспеваться красота украинских женщин», «высокая культура Украины» и даже «национальные приоритеты страны».

A.C.

