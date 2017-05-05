В Ширване за наркотики арестовали семью – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-05 12:01 | www.oxu.az | 2

В Ширване за наркотики задержаны отец, сын и сожительница сына.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате оперативных мероприятий сотрудников ширванской полиции был задержан житель города, ранее судимый за продажу наркотиков Агами Сеидсадиг, 1972 года рождения. В ходе обыска у него обнаружили 1,002 грамма героина.

Далее оперативники провели обыск в доме жительницы Ширвана Мехрибан Самедовой, с которой сын Сеидсадига Сеидрза проживает в гражданском браке. В ходе обыска было обнаружено 24,617 грамма героина и нож. Сеидрза Агами заявил, что купил наркотики у неизвестного гражданина Ирана.

Все трое задержаны.

По факту в отделении полиции Ширвана ведется расследование.

З.Г.

