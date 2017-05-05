Азербайджан – ценный партнер НАТО - заместитель генсека

2017-05-05 17:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – ценный партнер НАТО, сказал заместитель генсека альянса по вопросам общественной дипломатии Таджан Илдем на встрече с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

НАТО придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном, отметил заместитель генсека, сообщает в пятницу пресс-служба МИД Азербайджана.

Представитель альянса высоко оценил участие страны в миротворческой операции «Решительная поддержка Афганистану», а также ее вклад в Фонд доверия афганской армии и в устойчивое развитие Афганистана.

На встрече стороны провели обмен мнениями по участию Азербайджана в программах НАТО.

Глава МИД Азербайджана проинформировал заместителя генсека НАТО о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отметил, что конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. По словам министра, наличие на оккупированных территориях Азербайджана вооруженных сил Армении является угрозой миру и стабильности региона.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.