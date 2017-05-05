Бакинский форум предоставляет широкие возможности для межкультурного диалога - председатель Нацассамблеи Джибути

2017-05-05 17:24 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Проводимый в Баку IV Всемирный форум по межкультурному диалогу предоставляет широкие возможности для налаживания диалога между цивилизациями.

Об этом в пятницу сказал председатель Национальной ассамблеи Джибути Мухаммед Али Хумад выступивший на панельной сессии с докладом, посвященным теме - «Роль парламентов в налаживании культурных мостов между цивилизациями» в рамках проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Мухаммед Али Хумад сказал, что межкультурный диалог является очень важной темой.

«Мы должны осознавать свою роль. Восстановление благополучия в различных уголках мира зависит от нашей деятельности. Роль парламентов в формировании межкультурного диалога незаменима. Мы должны использовать самый прогрессивный опыт, чтобы добиться межкультурного диалога. В этом плане проводимый в Баку форум весьма значим, и предоставляет нам широкие возможности», - сказал председатель Национальной ассамблеи Джибути.

В Баку проходит IV Всемирный форум по межкультурному диалогу посвященный теме - «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

В рамках форума, который продолжится до 6 мая, будут проведены сессии и мероприятия, где будут рассмотрены вопросы человеческой безопасности, устойчивого развития, миграции, межкультурного и межрелигиозного диалога, борьбы с экстремизмом, отношения к беженцам и мигрантам, роли молодежи и образования в межкультурном диалоге, продовольственной безопасности.

По предложению азербайджанской стороны в рамках форума впервые будут проведены заседание высокого уровня международных организаций и министериал мирового форума.

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ. Для участия в форуме в Баку прибыли президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев)