Heydar Aliyev Foundation VP Leyla Aliyeva meets FAO’s Mario Lubetkin (PHOTO)

2017-05-05 16:12 | www.trend.az | 1

Baku, Azerbaijan, May 5

Trend:

Vice-president of the Heydar Aliyev Foundation, Goodwill Ambassador of UN Food and Agriculture Organization (FAO) Leyla Aliyeva has today met with Directeur de Cabinet of the FAO Director-General’s Office Mario Lubetkin on the sidelines of the Baku-hosted 4th World Forum on Intercultural Dialogue.