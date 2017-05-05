Tacikistan'da 6 büyüklüğünde deprem
2017-05-05 15:41 | www.trend.az | 1
Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası
Tacikistan'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tacikistan Bilimler Akademisine bağlı Jeofizik Kurumu, yerel saatle 10.09'da başkent Duşanbe'nin 265 kilometre kuzeydoğusundaki dağlık Lyahş bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini açıkladı.
Komşu ülkeler Özbekistan ve Kırgızistan'da da hissedilen depremde can kaybı olmadı.
Lyahş'da son iki günde 5 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmiş, ilçeye bağlı Sargoy köyündeki 2 ev hasar görmüştü.