На Всемирном форуме межкультурного диалога обсудили роль парламентов

2017-05-05 16:41 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, модератором панели был председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

С.Сеидов сказал, что в такой тяжелый для мира период важен новый подход: «Ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, похищения людей превратились в реальность. Что мы можем сделать? Мы должны подойти к вопросу с глобальной точки зрения».

Председатель национальной ассамблеи Джибути Мухаммед Али Хумад сказал, что его страна находится на стыке африканской и арабской культур: «Мы превратились в остров стабильности. Межкультурный диалог это неотъемлемая часть нашей ежедневной деятельности. Парламенты могут сыграть незаменимую роль в установлении межкультурного диалога».

Первый заместитель председателя палаты депутатов Чехии Радек Вондрачек сказал, что парламенты участвуют в установлении межкультурных связей: «Например, между парламентами Чехии и Азербайджана налажены связи. Мы должны искать объединяющие нас ценности в культурах. Мы можем многому научиться друг у друга. Свободы в международных отношениях должны быть применены ко всем одинаково. Но я не сторонник того, чтобы какие-то традиции навязывали другим обществам».

Заместитель председателя Национальной ассамблеи Пакистана Муртуза Джавед Аббаси отметил, что разногласия между Западом и Востоком, противостояние внутри общества влияют на межпарламентские связи: «Очень важно создать чувство единства между различными культуры и народами. Члены парламентов разных стран могут внести вклад в межкультурный диалог, в первую очередь, наладив отношения между собой. Мы должны работать над обеспечением свободы, толерантности, межкультурного и межрелигиозного диалога».

Член Палаты лордов Великобритании Захида Парвин Мансур напомнила о том, что Великобритания является одним из основных инвесторов в Азербайджане: «Мы строим мосты между культурами. Парламенты играют ключевую роль в строительстве этих мостов. Диалог не решает проблемы, однако может предотвратить эскалацию, акты насилия. Хочу поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за его выступление на открытии форума. Президент Ильхам Алиев будто бы прочитал наши мысли».

Учредитель и президент Фонда межэтнического взаимопонимания США Марк Шнайер с сожалением отметил, что в США распространяется исламофобия, растет число случаев нападения на мечети: «Больше всего этим озабочены еврейские представители Конгресса. Президент США хочет ввести запрет на иммиграцию мусульман. В первую очередь против этого выступают еврейские конгрессмены. В Конгрессе 45 конгрессменов. Азербайджан является моделью в мусульманском мире, прекрасным примером межрелигиозных и межконфессиональных отношений. Я пропагандирую это в США. Азербайджан является образцовой страной в этой области. Мы стараемся открыть цивилизацию Азербайджана для американцев. Азербайджан, президент Ильхам Алиев, азербайджанский народ с точки зрения толерантности и терпимости стали примером для всего мира».

Панель продолжилась обсуждениями.