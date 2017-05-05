Представитель Египта: «Молодежь в соцсетях должна вести борьбу против радикального экстремизма»

2017-05-05 16:52 | www.apa.az | 2

В рамках IV Всемирного форума межкультурного диалога были проведены панельные обсуждения «Культурные аспекты борьбы с экстремизмом в кибер-пространстве: ведущая к насилию радикализация молодежи».

Как сообщает АПА, в обсуждениях участвовали председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», заместитель полномочного представителя Гренады при ЮНЕСКО Шафика Хаддад, заведующий юридической кафедрой Каирского международного университета, бывший посол, постоянный представитель Египта при ЮНЕСКО Мохамменд Самех Амр, исполнительный директор Фонда молодежи при президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, координатор Молодежного бюро Буркина-Фасо Даниэль Да Хиен.

Отметив, что информация является источником силы, Ш.Хаддад сказала, что она играет важную роль в решении многих проблем, развитии страны: «В то же время информация – это путь, ведущий к миру и единству. Организованная ЮНЕСКО программа IFAP направлена на борьбу с радикальным экстремизмом. Также эта программа служит связыванию стран друг с другом, установлению межкультурного диалога. В каждой стране технологии используются для знакомства народов друг с другом и установления между ними дружбы, культурных связей. Но группы радикальных экстремистов пользуются этим для нарушения безопасности».

М.Амр сказал, что экстремизм в основном широко распространяется там, где есть нищета: «Предотвращение экстремизма в интернет-пространстве – особо важный вопрос, однако в ряде обществ это сделать очень трудно. UNESCO видит эти трудности. В начале 2015 года в штаб-квартире UNESCO была проведена конференция в связи с предотвращением радикализации молодежи в интернете. Эта конференция принесла пользу. В любом возрасте можно превратиться в террориста, но молодежь более уязвима перед экстремизмом. Для этого широко применяется интернет. Экстремизм не имеет никакого отношения к религии, национальности. Международная общественность должна найти путь решения этой проблемы. UNESCO должна поддерживать гражданское общество в борьбе с экстремизмом в интернет-пространстве. Молодежь сама должна вести борьбу с радикальным экстремизмом в медиа и интернете. Интернет провайдеры также должны сотрудничать и блокировать незаконные сайты».

Ф. Гаджиев отметил, что различные этнические группы, представители религиозных конфессий живут в Азербайджане в условиях братства и мира: «Уже все знают, что интернет является неотъемлемой частью нашей жизни. Интернет пространство это совершенно новый мир. Более 3 миллиардов людей в мире пользуются интернетом. «Twitter» и «Facebook» пользуются не только для социализации, но и для распространения негативных идей. Потенциальный радикальный экстремизм не относится к особой культуре, этнической группе. Все государства страдают от ужасных последствий экстремизма. К экстремизму больше всего примыкают молодые люди, изолированные от общества. В Азербайджане государство придает большое значение молодежи. Мы являемся одной из редких стран, где функционируют Министерство спорта и молодежи, Фонд молодежи. Посредством нашего Фонда молодежи создаются условия для того, чтобы молодые люди произвели положительные изменения».



В завершении были даны ответы на вопросы участников панели.