Дима Билан провел ночь в лесу на съемках нового видео – ФОТО

2017-05-05 12:04 | www.oxu.az | 3

Дима Билан готовит для своих поклонников очередной сюрприз – новое видео. И судя по кадрам со съемочной площадки, оно получилось необычным, чему способствовал в том числе и выбор съемочной площадки. Артист и вся съемочная группа провели ночь в лесу в районе Рублево-Успенского шоссе.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на spletnik.ru.

«Сегодня в полночь район «Крылатское» был взволнован ярким шаром и дымом, валившим из леса - прохожие недоумевали, воображая, что это в их районе приземлился НЛО (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.)», - рассказал Дима о съемке в Instagram.

Вместе с ним над видео работал режиссер Алексей Голубев, а также Ксения Лукаш, Надежда Оболенцева, Вадим Галаганов. Ксения Лукаш, которая, судя по всему, появится в кадре вместе с певцом, рассказала, что на съемке было холодно и одновременно жарко от творческой атмосферы.

A.C.

