SOCAR реконструировала объект на старейшем морском месторождении

2017-05-05 17:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR будет дополнительно добывать около 43,8 тысячи тонн нефти в год за счет реконструкции стационарной платформы на месторождении "Нефтяные Камни" на Каспии, говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте SOCAR.

Согласно сообщению, реконструкция была проведена с целью бурения четырех дополнительных скважин, с которых ежесуточно планируется добывать 120 тонн нефти.

"Уже завершены работы по опусканию обсадных колонн и цементированию, собраны новые манифольдные блоки для скважин. Газораспределительная установка подсоединена к существующей системе", - говорится в сообщении.

В январе-марте 2017 года SOCAR добыла на офшорных и оншорных месторождениях страны 1,85 миллиона тонн нефти против 1,9 миллиона тонн, добытых за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году SOCAR добыла 7,52 миллиона тонн нефти против 8,16 миллионов тонн, добытых в 2015 году. Всего в Азербайджане в прошлом году объем добычи нефти составил 41,03 миллиона тонн против 41,58 миллиона тонн, добытых за 2015 год.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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