В UNEC пропагандируется наследие Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

2017-05-05 17:28 | www.trend.az | 3

В UNEC состоялось мероприятие, посвященное 94-ой годовщине Общенационального лидера Гейдара Алиева. В мероприятии, посвященном теме «Применение в Азербайджанской Республике эффективного режима внешнеторговой политики: проблемы и перспективы», наряду с профессорско-преподавательским составом UNEC принял участие заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

Участники мероприятия, возложив цветы к возвышающемуся в университете бюсту Общенационального лидера, почтили память Великого вождя минутой молчания.

На мероприятии был продемонстрирован документальный фильм «Гениальная личность», посвященный Общенациональному лидеру. Проректор по административным и организационным вопросам UNEC Шаиг Аскеров представил широкую информацию о жизни и деятельности строителя независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Он отметил, что гениальная личность, посвятив всю свою жизнь народу, развитию Азербайджана независимо от общественно-политического строя во все времена придавал большое значение развитию нашей страны. Именно под руководством Великого вождя в результате укрепления политической системы, создания традиций государственности, установления идеологии азербайджанства сегодня Азербайджан превратился в высокоразвитую страну. Эта политика и сегодня успешно проводится Президентом Ильхамом Алиевым. Ш.Аскеров довел до внимания участников конференции, что с целью изучения наследия Общенационального лидера Гейдара Алиева и передачи молодому поколению в UNEC постоянно проводятся конференции, семинары.

Заместитель министра экономики Сахиль Бабаев дал информацию о реализуемых в Азербайджане экономических реформах. Он раскрыл основные цели проводимой Президентом страны политики. Отметил, что разветвление экономики, расширение экспортного потенциала и рост экспортного объема продукции ненефтяного сектора являются приоритетными направлениями экономики страны. Заместитель министра отметив, что в первом квартале 2017 года экспорт продукции ненефтяного сектора Азербайджана поднялся на 32,5 процентов в сравнении с истекшим годом, подчеркнул о создании всех условий для экспорта на внешний рынок продукции, производимой предпринимателями. Он довел до внимания о проделанных важных работах в сфере туризма, сельского хозяйства и других ненефтяных сферах, создании выгодной среды для бизнеса.

Заведующий кафедрой «Международная экономика», профессор Иршад Керимли выступил на тему «Валютная безопасность экспортных операций Азербайджана». Он раскрыл первичные условия регулирования валюты экспорта, новые особенности и эффективные факторы регулирования валюты в импортно-экспортных операциях республики.

Ученый секретарь Научно-исследовательского института экономических изысканий при UNEC Рафаил Рзаев, выступивший на тему «Направления повышения ненефтяного экспортного потенциала Азербайджана в современную эпоху», выдвинул предложения по стимулированию экспорта ненефтяной продукции.

На мероприятии 94 сотрудникам и студентам UNEC, вновь ставшим членами партии «Ени Азербайджан», были представлены партийные билеты.