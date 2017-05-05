Rusya-Türkiye-Azerbaycan Üçlü Parlamentoarası Dostluk Grubunu oluşturacak

2017-05-05 16:35 | www.trend.az | 1

Rusya-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Duma üyesi Dimitriy Saveliev Trend Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye ve Azerbaycan parlamentolarının üçlü dostluk grubu oluşturmak için aktif şekilde müzakereler yaptığını bildirdi.

Azerbaycan ve Rusya arasında olduğu gibi Rusya ve Türkiye arasında parlamentolararası dostluk grubunun bulunduğunu ifade eden Saveliev, bu grupların verimli çalışmalar gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Saveliyev: "Kanaatimce üçlü dostluk grubu günümüzün ihtiyacı. Ülkelerimiz işbirliğine hazır." diye ekledi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin aynı zamanda Azerbaycan ve Rusya'nın arasında güçlü ilişkilerin mevut olduğunu kaydeden Saveliyev, "Özellikle Rus-Türk ilişkilerinin çok ciddi biçimde bozulduğu dönemde Azerbaycan'ın sorunu çözmek için elinden gelen herşeyi yaptı.Üçlü grubun devletlerarası konuları ve tecrübe alışverişi için olağanüstü etkin bir platform olacağına inanıyorum" sözlerine ekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan daha önce Sankt Petersburg ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşü zamanı, Türkiye-Rusya-Azerbaycan üçlü işbirliği mekanizmasının kurulması için mutabakat sağlandığını bildirmişti.

Ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Trend Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Türkiye-Rusya-Azerbaycan üçlü işbirliği mekanizmasının bölgede istikrarı güçlendireceğini kaydetmişti.