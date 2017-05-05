Министр: «Основная угроза для региона – это присутствие армянских войск на оккупированных территориях»

2017-05-05 17:18 | www.apa.az | 4

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД, во время встречи был проведен обмен мнениями о нынешнем состоянии отношений между Азербайджаном и НАТО и перспективах сотрудничества.

Отметив сотрудничество в области общественной дипломатии, Таджан Илдем подчеркнул важность совместных мероприятий общественного характера для повышения информированности азербайджанского общества о НАТО.

В свою очередь, Э.Мамедъяров проинформировал гостя о нынешнем состоянии переговорного процесса по армяно-азербайджанскому конфликту. Министр подчеркнул, что как отражено в соответствующих резолюциях ООН, конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Эльмар Мамедъяров заявил, что присутствие армянских войск на оккупированных территориях Азербайджана представляет основную угрозу для регионального мира и безопасности.