Туркменбаши устроил разнос силовикам

2017-05-05 12:10 | www.oxu.az | 2

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Государственного совета безопасности 4 мая объявил строгий выговор главе МВД Исгендеру Муликову.

Как сообщает Oxu.Az cо ссылкой на Государственное информационное агентство страны, он также предложил освободить от должности генерального прокурора страны Аманмырата Халлыева за случаи взяточничества и коррупции в правоохранительных органах.

Обращаясь к А.Халлыеву, «не сумевшему своевременно принять должные меры по отношению к коррумпированным подчинённым», президент Туркменистана заявил, что направляет в Меджлис предложение дать согласие на его освобождение от должности генпрокурора.

В тот же день состоялось заседание Меджлиса, по итогам которого парламент дал согласие на освобождение А.Халлыева от должности генпрокурора.

Б.Г.