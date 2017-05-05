Азербайджанские яблоки ввезли в Армению за взятку

2017-05-05 12:14 | www.oxu.az | 3

Армянские спецслужбы завершили расследование по поводу азербайджанских яблок, оказавшихся на рынках Армении, передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Генпрокуратура Армении сообщает, что азербайджанские яблоки были ввезены группой граждан Армении из Грузии без таможенного осмотра за определенную взятку.

В связи с данными фактами возбуждено уголовное дело, расследование передано в Особую следственную службу.

Б.Г.