Международный день защиты детей в Баку отметят праздничным концертом

2017-05-05 17:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева, 29 мая в 19.00, состоится праздничная концертная программа "Pillə" ("Ступенька"), сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма города Баку.

Праздничный вечер пройдет при совместной организации Главного управления культуры и туризма города Баку и Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание".

Программа будет посвящена Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня. В концерте примут участие учащиеся столичных музыкальных школ и школ искусств при Главном управлении культуры и туризма города Баку.

(Автор: Джани Бабаева)