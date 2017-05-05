Творчество Гусейна Джавида на сцене Международного центра мугама

2017-05-05 17:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама 2 июня в 19.00 пройдет музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству выдающегося поэта, писателя и драматурга Гусейна Джавида, сообщили Trend Life в пресс-службе центра.

Вечер – совместный проект Международного центра мугама и Государственного университета культуры и искусств (ADMİU).

В концертной программе примут участие старший преподаватель кафедры мугамного искусства ADMİU, заслуженная артистка Нурия Гусейнова и студент второго курса Мефтун Сафарли, которые выступят в сопровождении ансамбля народных инструментов вуза – Эмиль Мирзоев (тар), Джейхун Мирзоев (кяманча), Самира Алиева (канон), Вугар Ахадов (уд) и Солтан Мамедов (нагара). Литературный чтец – заслуженный артист, доцент ADMİU Азад Шукюров.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и на сайте http://iticket.az/.

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Гусейн Джавид (24 октября 1882, Нахчыван - 5 декабря 1941, село Шевченко Тайшетского района) являлся ярким представителем романтизма в Азербайджане начала XX века. Гусейн Джавид сыграл огромную роль в формировании национальной литературы XX века. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, Гусейн Джавид открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Гусейн Джавид отказывался изображать "достижения" социализма, за что и был репрессирован и погиб в Сибири в 1941 году. Посмертно реабилитирован в 1956 году.

(Автор: Вугар Иманов)