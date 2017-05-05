Nahçivan'da üretilen ürünlerin Türkiye'ye ihracatı için ön anlaşmanın sağlandı

2017-05-05 18:07 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev, Türkiye Bakü Büyükelçsi Erkan Özoral ile görüşü zamanı, Azerbaycan'ın yurt dışında en fazla yatırım yaptığı ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'ın şimdiye kadar Türkiye'ye 9 milyar dolar yatırım yaptığını ifade eden Bakan, Türkiye'nin de Azerbaycan ekonomisine 11 milyar dolar yatırımda bulunduğunu kaydetti.

Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve Azerbaycan'a bağlı Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde üretilen ürünlerin Türkiye'ye ihracı konularında fikir alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Ayrıca Bakan Mustafayev, Azerbaycan'da 2 bin 900'den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'de ise yaklaşık 2 bin Azerbaycanlı şirketin bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için büyük potansiyel olduğunu vurguladı.

Ayrıca açıklamada, Nahçivan'da üretilen ürünlerin Türkiye'ye ihracatı için ön anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.