«История Британии и Ирландии» издана на азербайджанском языке

2017-05-05 17:25 | www.apa.az | 3

«История Британии и Ирландии» издана на азербайджанском языке.

Выпущенный издательским домом «TEAS Press» справочник с иллюстрациями, состоящий из 400 страниц, охватывает историю британских островов, начиная от первых поселений британцев в каменном веке до современного периода.

Как сообщили АПА в «TEAS Press», книга является фундаментальным изданием об истории Британии. В книге широко освещается история британских островов за несколько тысяч лет, созданная британцами богатая культура, их социально-экономическая жизнь, традиции, ступени развития государственности, этапы возникновения, процветания и падения этой мощной империи: «В книге изучается богатое наследие, начиная от строительства церквей средних веков и культурного возрождения времен Елизаветы до промышленности викторианского периода и создания сильной Британской империи. Книга состоит из 6 томов, ее также можно назвать иллюстрированной энциклопедией Британии. Здесь можно получить информацию обо всем и обо всех, кто связан с Британией. В книге, которая охватывает разные темы от происхождения британцев и первой оккупации до Маргарет Тэтчер и известных университетов, от футбола и джаза до промышленной революции и установления традиций парламентаризма, можно получить интересную информацию о личной жизни короля и королевы, дворцовых интригах, казнях и политических убийствах, колониальной политике империи, роли церкви в обществе, победах и поражениях британцев, быте простого народа, роскошных развлечениях аристократов, социальных конфликтах.



Книга, ставшая результатом многолетних исследований коллектива британских авторов, предназначена для ученых-историков, исследователей, а также широкой аудитории читателей, интересующихся историей, культурой, экономикой и общественно-политической жизнью Великобритании.