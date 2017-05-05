В рэпера Хаски выстрелили из травматического оружия

2017-05-05 12:17 | www.oxu.az | 3

Во время инцидента в подмосковном городе Железнодорожном рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) был ранен в живот из травматического оружия и, возможно, ему придется лечь в больницу.

Как передает Oxu.Az, oб этом директор артиста сообщил kp.ru.

«Хаски сейчас находится не в больнице, но, возможно, туда придется лечь. Мы все были в шоковом состоянии и не понимали, что происходит. Полиция, возможно, работает над тем, чтобы найти этих людей и их наказать», - рассказал он.

Происшествие прокомментировали в полиции.

«1 мая в городском округе Балашиха на территории заброшенного здания в районе Ольгино между двумя группами мужчин произошел бытовой конфликт, в результате два человека пострадали и обратились в медицинское учреждение. Проводится проверка», - сообщили РЕН ТВ в Главном управлении МВД по Московской области.

Инцидент произошел во время работы над клипом Хаски. На съемочную группу напали несколько нетрезвых мужчин, вооруженных травматическим оружием. Помимо артиста, пострадал его коллега рэпер Рич (Ричард Семашков), получивший ранение в голову, а также три человека из персонала.

Хаски — популярный российский рэпер родом из Улан-Удэ. В 2017 году он выпустил альбом «Любимые песни (воображаемых) людей».

A.C.

